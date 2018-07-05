VistaNews.ru


Захарова назвала ситуацию с Эймсбери «грязной политической игрой»

Сегодня, 16:32

На брифинге 5 июля представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова просит британских полицейских сотрудничать с правоохранительными структурами Российской Федерации.

Мария Захарова назвала ситуацию с Эймсбери «грязной политической игрой», которую начали всем известные лица. Нил Басу, глава «Скотланд-Ярда» подтвердил, что женщина и мужчина в Эймсбери отравились тем же нервно-паралитическим веществом, как и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Англия обвиняет Россию в отравлении A234 семьи Скрипалей и пострадавших мужчины и женщины. Но РФ такие обвинения опровергает.

Напомним, ранее в СМИ всплыла информация о племяннице Скрипаля, которая неплохо «пропиарилась» за счет известного дяди. Также девушка подалась в политику и назвала себя «главным оппонентом Путина».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Захарова: Версия об отравлении Скрипаля "гречкой" является абсурдом

Захарова считает обстоятельства в Йемене наступившей гумкатастрофой

Министра обороны Британии Захарова сравнила с Джеймсом Бондом

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем