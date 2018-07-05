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На брифинге 5 июля представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова просит британских полицейских сотрудничать с правоохранительными структурами Российской Федерации.

Мария Захарова назвала ситуацию с Эймсбери «грязной политической игрой», которую начали всем известные лица. Нил Басу, глава «Скотланд-Ярда» подтвердил, что женщина и мужчина в Эймсбери отравились тем же нервно-паралитическим веществом, как и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Англия обвиняет Россию в отравлении A234 семьи Скрипалей и пострадавших мужчины и женщины. Но РФ такие обвинения опровергает.

Напомним, ранее в СМИ всплыла информация о племяннице Скрипаля, которая неплохо «пропиарилась» за счет известного дяди. Также девушка подалась в политику и назвала себя «главным оппонентом Путина».