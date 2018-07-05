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Представитель МИД пришла охрипшей на брифинг и принялась объясняться перед публикой. Выяснилось, что в правительстве неравнодушными к спортивным событиям оказались даже женщины.

Мария Захарова посадила голос, пока болела за сборную России, о чем она призналась сама. «Голос сел у меня после активного боления, — рассказала присутствующим представитель ведомства. — Чемпионат мира радует яркими футбольными битами. Матчи зрелищные, а уж про культурную составляющую для фанов и говорить не приходится».

Еженедельный брифинг проходит в данный момент, и Захарова продолжает освещать важные события, а также отвечать на вопросы. Несколько дней назад российский футболисты смогли пройти в ¼ финала, вследствие чего равнодушными не остались многие слои населения, в том числе – политические.