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Европейские бизнесмены позитивно оценили перспективы развития ДНР

Сегодня, 15:36

Пропагандистские слухи, распространяемые Киевом об экономической и гуманитарной блокаде неподконтрольных территорий Донбасса со стороны «цивилизованных» стран, оказались, мягко говоря, слишком преувеличенными.

В минувшую среду Донецк посетили известные предприниматели и меценаты из Франции и Испании. Граф Анри Тоби Элизе де Монспей и граф Альваро де Маричалар являются представителями деловых и политических кругов ЕС. Европейские бизнесмены позитивно оценили перспективы развития ДНР, детально ознакомившись с инфраструктурой республики и стратегическими проектами в различных сферах. Гости выразили общее мнение, что регион «обречен» на экономическое процветание, но только после завершения гражданской войны.

Европейцы воздержались от менторских советов, однако заявили о том, что Россия вместе с Донецком может стать драйвером развития экономических, взаимовыгодных отношений с Европейским союзом. Для этого требуется лишь политическая воля и трезвое понимание существующих реалий. Гостей потряс Донецк, который, несмотря на войну, является одним из самых ухоженных и благоустроенных городов на территории Восточной Европы.

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