Жириновский предложил дать Акинфееву звание Героя Труда

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Поощрять и мотивировать футболистов можно также Орденом За заслуги перед отечеством.

В своём Telegram-канале Владимир Жириновский написал, что 7 июля сборной РФ по футболу предстоит очень ответственный и важный матч. Если россияне выиграют Хорватию, то окажутся в полуфинале Чемпионата мира по футболу. Таких высот у сборной РФ никогда не было.

На основании этого, необходимо правильно мотивировать футболистов. Политик предложить присвоить капитану российских футболистов Игорю Акинфееву звание Героя Труда, или же дать Орден За заслуги перед отечеством. По словам Жириновского, именно благодаря ему сборная РФ выиграла у Испании, но в это мало кто верил.

Скандальный политик также предлагает, как вариант, разозлить команду. Жириновский предлагает свою кандидатуру, если главный тренер Черчесов позволит ему пообщаться с футболистами.

Жириновский недавно также заявлял, что четвертьфинал Чемпионата мира по футболу закончится таким образом: Швеция выиграет – у Англии, Уругвай – у Франции, Россия – у Хорватии, а Бразилия – у Бельгии.

Глава думского комитета по физкультуре и спорту Дегтярев из ЛДПР заявил, что Жириновский – самый главный футбольный фанат в партии. Он правильно предсказывал все исходы предыдущих матчей.