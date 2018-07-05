VistaNews.ru


Перед встречей Путина и Трампа самолет США доставил секретный груз

Сегодня, 14:53

Как сообщает финское издание, в Хельсинках приземлился военный американский самолет, на борту у которого было засекреченное содержимое.

 Данное событие совпало как раз перед встречей Путина и Трампа. Секретный груз доставил самолет, который принадлежит военно-воздушным силам США. СМИ сделали снимки и сообщили, что к судну прибыли шесть грузовых машин. Журналисты могут только предположить, что находится в самолете аэромобильной команды, но предполагают, что грузовики ожидают именно груз, который прибыл из Америки.

Неизвестно, почему на животрепещущие вопросы официальные представители не дают комментариев. Хотя, эта ситуация – не первая в аэропорту Хельсинки, на прошлой неделе журналисты видели еще два американских силовых самолетов.

Встреча двух лидеров государств-гигантов Путина и Трампа будет проходить в Хельсинки 16 июля. Политологи считают, что данная встреча будет обладать «сглаживающим» эффектом для «острых углов» в отношениях между Россией и США.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В штате Орегон самолёт TR-3B приняли за НЛО

Российский самолет Ан-72 прибыл в Турцию за телом погибшего летчика

Видео о самолёте Путина Ил-96 вызвало у иностранцев восхищение

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем