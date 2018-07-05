Перед встречей Путина и Трампа самолет США доставил секретный груз

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Как сообщает финское издание, в Хельсинках приземлился военный американский самолет, на борту у которого было засекреченное содержимое.

Данное событие совпало как раз перед встречей Путина и Трампа. Секретный груз доставил самолет, который принадлежит военно-воздушным силам США. СМИ сделали снимки и сообщили, что к судну прибыли шесть грузовых машин. Журналисты могут только предположить, что находится в самолете аэромобильной команды, но предполагают, что грузовики ожидают именно груз, который прибыл из Америки.

Неизвестно, почему на животрепещущие вопросы официальные представители не дают комментариев. Хотя, эта ситуация – не первая в аэропорту Хельсинки, на прошлой неделе журналисты видели еще два американских силовых самолетов.

Встреча двух лидеров государств-гигантов Путина и Трампа будет проходить в Хельсинки 16 июля. Политологи считают, что данная встреча будет обладать «сглаживающим» эффектом для «острых углов» в отношениях между Россией и США.