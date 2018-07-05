Мадуро: Военные Венесуэлы готовы дать отпор Трампу и армии США

Сегодня, 14:10

На военной церемонии президент страны стал мотивирующим для воинов оратором.

Николас Мадуро призвал свои вооруженные силы быть настороже после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вторжения в Венесуэлу.

«Вы не можете ослабить свою охрану ни на секунду, потому что мы будем защищать величайшее право нашей Родины за всю ее историю право жить в мире», - сказал Мадуро.

Он ссылался на сообщения в прессе, в которых говорилось, что в августе прошлого года Трамп разузнал у советников по внешней политике о возможности вторжения в Венесуэлу, которую администрация Трампа высмеяла как коррумпированную левую диктатуру. Трамп поднял эту идею в августе 2017 года во время встречи о санкциях, введенных США в отношении богатой нефтью Венесуэлы. Боб Баер, бывший оперативник ЦРУ, сказал, что идея переворота в Венесуэле была «в воздухе в течение нескольких лет» в разведывательных кругах, и он подозревал, что президент знает об этом. Но не смотря на обострение ситуации военные Венесуэлы готовы дать отпор Трампу и армии США.