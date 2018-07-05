Источник: США может угрожать Германии выводом войск

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Такие действия будут ответом на отказ от увеличения военного бюджета, с чем категорически не согласен Дональд Трамп. Ангела Меркель, тем временем, видит ситуацию с другой стороны и согласна пойти на компромисс.

Источник из дипломатической среды заявил, что США может угрожать Германии выводом собственных войск с территории страны. Речь идет о 35 тысячах американских военнослужащих, базирующихся в ФРГ, то есть примерно о половине от общего количества. Выведенные силы могут быть переброшены в Польшу, однако Трамп скорее не решится на такой шаг.

Как отмечают эксперты, президенту США необходимо увидеть скорейший результат в виде повышения военного бюджета Германии до 2% от ВВП. Меркель согласна лишь с тем, чтобы финансирование возрастало поступательно - в течение десяти лет с небольшим ежегодным увеличением.