«Победить или уйти»: Украина может потерять Азовское море для судоходства

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Расхожая сентенция об опасности бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме, стала для Киева объективной реальностью. Захват российского сейнера «Норд» обернулся масштабными экономическими проблемами.

Киевский эксперт Юрий Касьянов высказал мысль, которую пока не решились озвучить политики. Украина может полностью потерять Азовское море для судоходства. Есть только два варианта, вступить в вооруженной противостояние с кораблями ВМФ России и победить, или уйти из азовской акватории, переведя все грузоперевозки на сухопутный вариант. По словам Касьянова, Украине в этом вопросе уже не стоит уповать на поддержку США, так как предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не предполагает обсуждения столь мелких, сугубо региональных вопросов.

Эксперт считает, что Россия и дальше будет «выкручивать руки» Украине в Азовском море, особенно после строительства Крымского моста. Ни одно украинское рыболовецкое или торговое судно не останется без контроля пограничных катеров ВМФ и не будет допущено в зону ответственности РФ, что лишает всякого смысла экономическую деятельность Киева в Азовском море. Напомним, после беспрецедентного захвата российского сейнера «Норд» любое украинское судно попадает под процедуру жесткого досмотра.