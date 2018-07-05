Украинские шахтеры требуют зарплату у стен Верховной рады

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Такой пикет проходит уже не в первый раз, но результата не дает.

В Украине проходит очередная забастовка шахтеров, которые требуют свои ранее заработанные деньги. Митинг развернулся у стен Верховной рады в Киеве и насчитывает несколько сотен человек, которые в руках держат флаги профсоюзной организации и плакаты с призывами вернуть им деньги. Свои требования они сопровождают стуком касок по асфальту и гневными лозунгами. Порядок охраняют несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, которые по периметру оцепили шахтеров.

Лидер профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сегодня под стенами Верховной рады собрались представители всех регионов страны, которые требуют внести поправки в государственный бюджет и выделить средства на выплату их зарплат. Напомним, что такая акция уже проходила несколько недель назад, тогда митингующие смогли прорваться в здание ВР, но их оттеснили.

На данный момент к шахтерам не вышли депутаты и представители правительства, здание которого расположено неподалеку. Сообщается, что митингующие просят пересмотреть бюджет и выделить на поддержание отрасли дополнительно 2,8 миллиарда гривен и 1,1 миллиона гривен на погашение заработных плат.