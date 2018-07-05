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Военные Южной Кореи оценили мощь российской армии

Сегодня, 12:19

Российская армия в Уссурийске продемонстрировала своим южнокорейским коллегам подготовку отечественных войск.

Полигон Сергеевский встречал генералов и старших офицеров из ЮК. Российские военные показали, как проводится занятие по стрельбе из БМП и танка, продемонстрировали прохождение полосы препятствий. Военные Южной Кореи оценили мощь российской армии и были впечатлены тренировками. Корейским военачальникам даже удалось пострелять из АК и других российских видов оружия.

Данный визит имеет «укрепляющий» характер, который должен сплотить Южную Корею и Россию. Иностранные военные отметили, что российские солдаты очень ответственно относятся к обучению и создается такое впечатление, что это не тренировка, а настоящий военный бой. Поэтому, по словам представителей ЮК, Россия и ее армия всегда будет оставаться сильной.

Корейские военные побывали в музее С-56, провели встречу с ТОФ. На встрече с командованием ТОФ корейская сторона предложила поделиться опытом российским военным вузам с корейскими курсантами.

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