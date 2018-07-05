Сегодня, 11:45

Несмотря на «фирменный» эпатаж и радикальные высказывания, лидер ЛДПР очень часто оказывается прав. Этот факт не могут оспорить даже самые ярые его недоброжелатели.

Например, в минувшую среду Владимир Жириновский предсказал вхождение Новороссии в состав РФ по «крымскому варианту». По мнению политика, отправной точкой глобальных процессов станет хельсинская встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США, как искушенный в бизнесе человек, ради достижения масштабных целей и выгодных для его страны экономических договоренностей, может с легкостью разменять «украинскую карту». Тем более, что возрастающие претензии Киева начинают раздражать как Европу, так и США. Жириновский считает, что в этом случае, Путин, получив карт-бланш, может присоединить к российской территории ДНР и ЛНР. В свою очередь, Венгрия, Румыния и Польша получат моральное право претендовать на свои бывшие территории, такие, как Прикарпатье, Буковина и Галичина. Далее лидер ЛДПР сделал уже явно фантастическое предположение о присоединении к России оставшихся украинских областей, хотя, по мнению большинства экспертов, они являются классическим «чемоданом без ручки».