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Япония хвалит чен Ына в ответ на критику со стороны КНДР

Сегодня, 11:42

Японское правительство надеется таким образом поспособствовать новым отношениям с КНДР.

Ёсихидэ Суга, генсек Кабмина Японии, говорит, что необходимо решить проблему с гражданами, похищенными в 1970-1980 гг Пхеньяном в целях шпионажа. Но для ее решения необходимо иметь «огромную» смелость и решимость, поэтому Япония и хвалит Ким чен Ына в ответ на критику со стороны КНДР.

Суга заявил, что у председателя Северной Кореи есть необходимые силы, благодаря которым Ким Чен Ына провел американо-северокорейский саммит. Представитель Японии утверждает, что страна приложит максимум усилий для того, чтобы вернуть похищенных людей.

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