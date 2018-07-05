Украинские СМИ рассказали о нападениях на журналистов

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Национальный союз журналистов Украины распространил информацию о количестве нападений на представителей прессы за последние месяцы в стране. Кроме этого распространили информацию о нападении на редакции.

Представители украинских СМИ рассказали, что в период с апреля по май текущего года на журналистов в стране произошло 11 нападений, каждое из которых зафиксировано в полиции. Каждому из них нанесен материальный и моральный ущерб. Также произошел ряд нападений на редакции некоторых изданий, блокирование работы центральных телевизионных каналов и поджоги автомобилей, которые принадлежат журналистам.

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, большинство нападений произошло в Киеве, а также подобные инциденты зафиксированы в Волынской и Ровенской областях, Львове. Напомним, что в прошлом году в Украине состоялся ряд убийств журналистов, которые до сегодняшнего дня не раскрыты.

Отмечается, что в конце июня 2018 года Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ в Киеве распространил информацию о том, что на сегодняшний день Украина занимает первое место по показателям дискриминации журналистов и их запугивания. В отношении представителей прессы в стране ежегодно совершается 14% правонарушений, а в общемировой статистике данный показатель составляет 4%.