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Китай создаст новый палубный истребитель для замены опасного J-15

Сегодня, 11:13

Китай начал разработку новейшего морского истребителя, который заменит J-15. Прошлый истребитель создает очень много аварийных ситуаций.

Новый военный палубный истребитель для морских суден уже разрабатывается китайскими учеными. Военный Чжан Хунхэ рассказал, что техника будет очень полезна для ВМС народной освободительной армии Китая (НОАК). Необходимость в новой военной технике возникла после многочисленных крушений J-15, в результате которых некоторые летчики очень сильно пострадали, некоторые скончались от полученных травм. J-15 является очень нестабильным истребителем, так как его опасная система полета часто дает сбой. Прототипом станет FC-31, который превосходит J-15 по всем параметрам: от системы до размера, самолет намного меньше своего предшественника. Ранее Китай сообщал о многочисленных крушения военных истребителей.

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