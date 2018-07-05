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Ириной он пользовался для репутации семьянина, которая стала не нужна после выборов президента РФ.

Экс-кандидат на пост президента подал заявление на расторжение уз брака с Ириной Грудининой. Женщина прожила с политиком 30 лет, была ему опорой и поддержкой. В ходе предвыборной гонки за кресло главы Кремля Грудинин воспользовался своим статусом женатого мужчины. После это «достоинство» не стало работать в его пользу из-за ненадобности.

Теперь Павел Грудинин разводится после 30 лет брака из-за любовницы. Источники с его окружения винят в ситуации самого политика, который не раз был замечен в компании разных красавиц столь юного возраста. Кто может заменить Ирину Грудинину рядом с Павлом, пока неизвестно. У пары родились два сына Антон (1988 г. р.), Артем (1982 г. р.) Грудинины. Суд рассмотрит заявление политика 16 июля.