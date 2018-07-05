Венедиктов сравнил Трампа с Горлумом

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Несмотря на банкротство рупора либеральной мысли и юридическую угрозу ликвидации радиостанции, главный редактор «Эха Москвы» не теряет оптимизма и своеобразного чувства юмора.

На своей страничке в социальной сети Алексей Венедиктов сравнил Дональда Трампа с Горлумом. Аналогия с замороченным героем Толкина пришла либералу после опубликованной президентом США фотографии, где он приник с умильным выражением лица к национальному флагу. Венедиктову вспомнилась бессмертная фраза хоббита-отщепенца, обращенная к Кольцу: «Моя прелесть…». Нужно вспомнить, что во время президентских выборов в США «Эхо Москвы» и ее аудитория откровенно «топили» за Хилари Клинтон, которая должна была показать ненавистной России «кузькину мать».

Кстати, фотография Трампа была размещена после главного праздника США Дня независимости. В минувший четверг президент и первая леди поздравили американцев с балкона Белого дома. За два дня до этого, в России Венедиктов был поставлен перед жестким выбором, или увеличить уставной капитал «Эха Москвы», или ликвидировать предприятие, где долги составили сотни миллионов рублей. Либеральная радиостанция без всякого стеснения тратила непрофильные активы «Газпрома» в свое удовольствие.