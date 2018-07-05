«Новая угроза»: Беспилотники могут уничтожить США

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Тревогу и ужас в душах американцев посеял доклад министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, опубликованный в The Washington Post.

По словам главы МВБ, возникла новая угроза, которая пока не получила должной оценки. Беспилотники могут уничтожить США. Речь, в данном случае идет не о российских военных разработках, как, например, подводный дрон с ядерной боеголовкой. Стремительное развитие технологий БПЛА дает сильный козырь террористам и организованной преступности. Теперь для осуществления масштабного теракта с применением «грязного» атомного заряда не обязательно угонять самолеты и направлять их на гражданские здания.

Нильсен подчеркнула, что начала заниматься проблемой беспилотников еще несколько лет назад, когда аналитики министерства внутренней безопасности просчитали возможные риски от применения дронов. Однако правительство США прохладно отнеслось к ее заявлениям, отказав в выделении необходимых средств для борьбы с растущей угрозой. В настоящее время в стране не существует технологий, которые могут способствовать масштабному контролю над БПЛА. Тем более, экстренно вычислять местонахождение оператора. США стоят перед реальной угрозой.