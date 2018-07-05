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Утешительную для Старого Света, но сомнительную теорию выдвинул профессор из Австралии Хью Уайт.

Эксперт определил победителя в войне России с Европой, заключив, что сила современной российской армии значительно переоценена. По словам Уайта, европейцы могут спать спокойно, так как «путинская Россия» не идет ни в какое сравнение со сталинским Советским Союзом. В связи с этим, австралийский профессор призвал США начать сокращение военной помощи Европейскому союзу, так как он сам может справиться в случае агрессии Москвы.

Кроме того, Уайт считает, что европейские технологии вооружений настолько превзошли российский военно-промышленный комплекс, что понадобится столетие, чтобы приблизиться к европейским стандартам. Российские аналитики прокомментировали доклад австралийца. По их мнению, этот человек настолько далек от понимания военных проблем, насколько его континент далек от России и Европы. Уайт не первый «специалист», который высказывает подобные предположения.