Китай не станет терпеть «психологический террор» от США

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Минкоммерции КНР Гао Фэн призывает все страны присоединиться к Китаю и принимать решения, которые помогут убрать со стороны Вашингтона «торговый» протекционизм и политику односторонних действий.

Как заявил министр КНР, американцы инициируют торговую войну, а Китай, в свою очередь, не станет терпеть «психологический террор» от США – они вынуждены будут воевать для того, чтобы защитить народ и интересы государства.

Несправедливые решения, по мнению Гао Фена, лишают поддержки США, китайскую же сторону поддерживают практически все государства. Китайское правительство призывает бороться с таким «беспределом» и защитить интересы населения всех стран.

Также глава минкоммерции добавил, что «первый выстрел» Китай никогда не сделает, но в случае введения таможенных мер со стороны Америки, китайцы вынуждены будут дать «отпор».

Как сообщалось ранее, 6 июля начинает действовать закон, который накладывает на китайскую продукцию ввозную пошлину в размере 25% (50 млрд/год). Правда, и это стало причиной множества спекуляций – разница в 12 часов между Вашингтоном и Пекином дала повод СМИ говорить о том, что китайские пошлины будут действовать раньше, чем американские из-за разных часовых поясов. Но китайцы убеждают, что повысят пошлины только после того, как начнут действовать американские.