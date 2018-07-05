Сегодня, 07:13

Отказ от общей истории привел Украину к краху ценностей, экономики, будущего.

Бывший министр транспорта и связи Украины сделал неожиданное заявление. Эксперты считают, что выступая на телевидении, Евгений Червоненко опустился до уровня «ниже некуда» в вопросе обсуждения стратегий в борьбе с Российской Федерацией. Исходя из этого, в Киеве пояснили важность изучения русского языка украинцами. Эпатажный политик приравнял речь россиян к «языку противника», который нужно знать лучше.

После он вовсе сообщил, что Украина теряет партнеров на «русскоязычном» рынке стран СНГ и прощается с традициями общего прошлого между Россией и Украиной. Переход к новой внешней политике очень радует Петра Порошенко, а вот простым людям «перемены на лучшее» не кажутся такими радужными и безоблачными.