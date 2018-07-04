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"Киев ответит": В Украине могут создать Мурманский и Барнаульский полки

Сегодня, 20:32

Порошенко решил заняться «троллингом», поэтому озвучил неожиданную идею. Именно такой зеркальный ответ последует на появление в России названий украинских городов в рамках воинских частей.

В Украине могут создать Мурманский, Бахчисарайский и Барнаульский полки, о чем заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, Украину еще никто не победил, поэтому поступать такими методами еще рано. Матиос также без особой скромности назвал своих соотечественников креативными гражданами, которых выдумка не подводит.

В качестве причины таких заявлений послужило распоряжение Владимира Путина назвать несколько воинских частей в честь городов Украины, Белоруссии и Польши, в которых поступками прославились некоторые герои во время Великой Отечественной войны. В Украине это сочли за провокацию и решили отреагировать.

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