Депутаты Севастополя отказались от зарплат ради повышения финансирования

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В Севастополе возник конфликт между парламентом и местной администрацией на почве принятого еще в декабре 2017 года закона о бюджете города.

В законе № 393-ЗС говорилось про бюджет в период 2018-2020 года, который, по мнению представителей правительства, составлен «не так». Как рассказывает Вячеслав Аксенов, возглавляющий бюджетную комиссию, депутаты даже отказались от зарплат в знак протеста, ради повышения финансирования Законодательным Собранием. Также мужчина подтвердил, что сокращения бюджета очень усложняет работу.

К слову, зарплату получают лишь трое: сам Аксенов, лидер ЛДПР Илья Журавлёв и председатель парламента Екатерина Алтабаева. Однако, эффективность после подобного бойкота у властей упала. Об этом и поведал губернатор города Овсянников. Он рассказал, что депутатам легче 130 раз на телеэкране появиться, чем 50 раз поехать и помощь людям, а так же нет публичных отчетов – вся безответсвенность из-за отсутствия зарплат.

Один из депутатов вообще сказал, что не будет бороться за права народа, пока не изменят закон. Это был Вячеслав Горелов, который сказал, что хоть он и клялся в ЗакСобрании, но у него нет никаких прав выполнять ее без должного финансирования.

Финансирование Севастополя сократили на 30% 26 декабря, когда выдавали закон. Властям не понравилось это и было решено внести правки в документ. Именно сегодня и состоится заседание, где и рассмотрят их.