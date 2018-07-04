Около 200 человек в Москве требуют референдума по пенсионной реформе

Сегодня, 18:21

Участники акции протеста у здания администрации президента массово подают петиции против увеличения пенсионного возраста.

Лидер движения "Авангард красной молодёжи" (АКМ), координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в Twitter сообщил, что у административного здания собрались уже около 200 человек. Граждане требуют проведения общероссийского референдума по пенсионной реформе. Среди участников митинга есть представители "Левого Фронта", КПРФ, Моссовета, ОКП, РРП, "Гражданской солидарности", партии "Яблоко" и иных. Политик добавил, что вскоре соберут инициативную группу по проведению реформы.

Поблизости находится много сотрудников правоохранительных органов и спецавтомобилей. Пока полицейские не препятствуют акции, однако предостерегают, что не допустят противоправных действий.

Напомним, 14 июня 2018 года Правительством РФ был принят законопроект о пенсионной реформе в России, предложенный Минфином, согласно которому пенсионный возраст для мужчин к 2028 году составит 65 лет, а для женщин 63 года и позже, к 2034 году.