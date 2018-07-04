VistaNews.ru


Ту-160 является рекордсменом по дальности полета

Сегодня, 18:13

Пока ни один похожий самолет не смог преодолеть такое же расстояние. Поставили рекорд еще 8 лет назад и к нему никто так и не приблизился.

Ракетоносцы Ту-160 в 2010 году совершили полет на расстояние 20 000 км, пролетев вдоль побережья в Канаде, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Они сделали две дозаправки в воздухе благодаря 4 самолетам Ил-78. Взлет и посадка были в городе Энгельс. Именно с тех пор самолет и является рекордсменом по дальности полета среди подобных. Полет длился 24 часа 24 минуты.

Однако 2010 год являлся «авиа рекордным» не только для Ту-160, но и для Ту-95МС. Ракетоносцы пролетели 28 000 километров, побыв над выходом в акваторию западной части Тихого океана и над северо-восточной частью Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана. Взлет был в Воркуте, а приземление в Украинке. Понадобилось им для этого 42 часа 17 минут, произошло 4 дозаправки, три из которых встречные, а одна попутная от тех же Ил-78, однако их уже было 8.

Все рекорды хранятся в «Книге рекордов Вооруженных сил РФ", которая периодически обновляется из-за новых военных достижений.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые придумали, как сократить до 1,5 часа полет из Москвы во Владивосток

В Индии уволили пилотов за семейную драку в небе

США напугала революционная ракета Ту-95

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем