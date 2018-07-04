Ту-160 является рекордсменом по дальности полета

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Пока ни один похожий самолет не смог преодолеть такое же расстояние. Поставили рекорд еще 8 лет назад и к нему никто так и не приблизился.

Ракетоносцы Ту-160 в 2010 году совершили полет на расстояние 20 000 км, пролетев вдоль побережья в Канаде, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Они сделали две дозаправки в воздухе благодаря 4 самолетам Ил-78. Взлет и посадка были в городе Энгельс. Именно с тех пор самолет и является рекордсменом по дальности полета среди подобных. Полет длился 24 часа 24 минуты.

Однако 2010 год являлся «авиа рекордным» не только для Ту-160, но и для Ту-95МС. Ракетоносцы пролетели 28 000 километров, побыв над выходом в акваторию западной части Тихого океана и над северо-восточной частью Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана. Взлет был в Воркуте, а приземление в Украинке. Понадобилось им для этого 42 часа 17 минут, произошло 4 дозаправки, три из которых встречные, а одна попутная от тех же Ил-78, однако их уже было 8.

Все рекорды хранятся в «Книге рекордов Вооруженных сил РФ", которая периодически обновляется из-за новых военных достижений.