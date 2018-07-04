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«Построила Екатерина»: Украинский социолог оскандалился кремлевским мифом

Сегодня, 16:58

Пропагандист Кремля Евгений Копатько заявил, что украинские города своим существованием обязаны российской императрице, а нынешняя Украина способна их лишь разрушать.

Украинский социолог, основатель компании "Research Branding Group" Евгений Копатько на телеканале РосТВ в довольно эмоциональной форме заявил, что все города южной части Украины построила российская императрица Екатерина ІІ. Более того, политик оскандалился кремлевским мифом, утверждая, что своим существованием современная Украина обязана лишь Российской Империи и Советскому союзу, которые возводили эти города в надежде на прекрасное будущее.

Социолог отметил, что давняя близкая дружба между двумя народами - россиянами и украинцами, была цементом, заставляющим строить города. А нынешние украинские политики с успехом разрушают то, что веками создавалось ней их силами.

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