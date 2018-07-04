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Эксперты: Либералы на выборах мэра столицы допускают огромную ошибку

Сегодня, 16:35

Политологи и эксперты задались вопросом, почему политики-либералы с грохотом провалятся. Они назвали причины возможного поражения представителей либерализма.

Политолог Константин Костин сообщил, что либералы на выборах мэра столицы допускают огромную ошибку – они не умеют разговаривать друг с другом, поэтому и не могут сойтись во мнении, кто же должен представлять их лагерь на голосовании. Как сообщают эксперты, Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков и Максим Кац поддерживают единственного кандидата – самих себя.

Леонид Давыдов, председатель «Петербургской политики», считает, что такие кандидаты не способны работать в команде – они не могут договориться между собой, что уж говорить об электорате. Партия «Яблоко» совершит ошибку, если не выдвинет единого кандидата, несмотря на внутренние противоречия. Самое важное, как уточняет эксперт – это оказаться на поле.

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