Шесть штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии в Кубань

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Лётчиков встречали под звуки оркестра. Все, кто внёс весомый вклад в службе на сирийских территориях, получит государственную награду.

Шесть российских штурмовиков Су-25 вернулись в Кубань сегодня, 4 июля. По словам Виктора Севостьянова, командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО, из Сирии вернулись военнослужащие из 4-й Краснознаменной армии ВВС. Экипаж самолётов выполнял поставленную задачу в борьбе с терроризмом.

Военные несколько месяцев подряд каждый день совершали вылеты, чтобы наблюдать за обстановкой в небе. По словам Виктора Севостьянова, высшее российское военное руководство решило представить к высоким государственным и ведомственным наградам всех, кто внёс весомый вклад в несение военной службы в Сирии.

Стоит отметить, что церемония по встрече военных лётчиков проходила под звуки оркестрам. Всем им вручили цветы.

Напомним, что в Минобороны заявляли, что из базы Хмеймим всего вернулось 27 самолётов и вертолётов, специалисты из медицинского отряда, лётно-технического состава и из военной полиции.