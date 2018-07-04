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Индия: Власти обеспокоены убийствами из-за сообщений WhatsApp

Сегодня, 14:30

Информация с WhatsApp стала причиной убийств в Индии. Сотрудники правоохранительных органов страны разбираются в ситуации.

Индийские власти обеспокоенны ситуацией, которая складывается вокруг мессенджера WhatsApp. В министерстве электроники страны уверены, что информация, которая поступала по данной системе коммуникации пользователям, привела к убийствам. Известно, что в начале июля текущего года разъяренная толпа линчевала пятерых мужчин, которых подозревали в намерениях в воровстве детей.

Такая информация поступила именно через WhatsApp. Руководство мессенджера сообщило, что не несет ответственности за сообщения, которые распространяются через их систему, пользователям необходимо просто научиться различать достоверность получаемой информации и не доверять слепо непроверенной информации.

Напомним, что в мае прошлого года в Индии начались суды Линча, жертвами которых стали 25 человек. Всех пострадавших подозревали в сексуальном насилии, воровстве детей и убийствах, хотя достоверных данных о виде пострадавших не было. Руководство страны обеспокоенны тем, что население так слепо доверяет получаемой через WhatsApp информации.

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