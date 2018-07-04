Песков: Трамп с Путиным не будут обсуждать цены на нефть

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Главы государств будут говорить о более актуальных темах с точки зрения двусторонних отношений.

Песков заявил, что вряд ли Трамп с Путиным будут говорить на тему цены на нефть. Темы о ситуациях на нефтяном мировом рынке не будут самыми главными в общении президентов США и РФ.

По словам пресс-секретаря главы РФ, вопрос цены на нефть Трамп с Путиным могут обсуждать, если только найдётся время.

Стоит напомнить, что американский и российский президенты будут общаться уже 16 июля в Хельсинки. Данное событие станет первой полноформатной встречей Трампа и Путины вне различных саммитов.