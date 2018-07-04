Юрий Борисов: Россия имеет мощнейшее оружие

Сегодня, 14:05

В число лучшего российского вооружения вошли комплекс «Сармат», истребитель Су-57, боевая машина Т-14, зенитная система Су-500, противоспутниковый модуль «Нудоль», а также средства радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С».

Вице-премьер России Юрий Борисов, который контролирует вопросы развития оборонной промышленности, рассказал во время пресс-конференции о том, что российские специалисты постоянно работают над созданием передового вооружения, аналогов которому просто нет в мире. Эти образцы оружия гораздо качественнее продукции западных производителей особенно по техническим характеристикам. К тому же, большинство видов российского оружия прошли испытание в боевых условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

К числу лучших видов оружия Борисов причисляет комплекс «Сармат», истребитель Су-57 спроектированный на ПАК ФА, боевую машину Т-14, которая разработанна на базе «Армата», зенитная система Су-500, противоспутниковый модуль «Нудоль», а также средства радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С». Политик уверен, что разработка современного российского вооружения завершится к 2027 году, названные образцы уже поступают в армию и проходят полевые и боевые испытания.

Известно, что министры обороны разных стран уже заявляют о том, что теперь не смогут соперничать с армией РФ. Напомним, что президент Путин во время выступления 1 марта поделился планами по модернизации системы вооружения и дал задание отечественным инженерам более активно взяться за эту работу. Россия имеет мощнейшее оружие. В разработке на сегодняшний день находятся и подводные корабли, которые могут работать как беспилотники. Их основной функцией станет проведение слежки за военными базами противника и проводить ликвидацию объектов, которые представляют опасность для российских солдат и населения.