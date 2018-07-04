Депутаты выделят ещё по 2 млн семьям погибших в «Зимней вишне»

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За счёт благотворительных пожертвований гражданам выплатят всего 120 миллионов.

Сегодня, 4 июля, депутаты Кемеровской области на очередном собрании решили принять закон и выделить семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» очередную единовременную помощь. Люди получал ещё по 2 млн рублей за каждого погибшего гражданина. Эту сумму распределят в равных долях всем членам семьи умершего.

Стоит отметить, что вся сумма будет выделена из благотворительных пожертвований. Стоит отметить, что после пожара в «Зимней вишне» кемеровскими властями было решено открыть специальные счета в областном Красном кресте. Представители организации заявили, что они получили почти 162 миллиона рублей. Семьям уже перечислено по 5 миллионов.

Стоит отметить, что все оставшиеся в Красном кресту средства планируют разделить между родственниками умерших.

Деньги также получили люди, получившие травмы при пожаре в «Зимней вишне». Областные власти заявляют, что они также оплачивали организацию похорон погибших граждан. Сейчас они решают вопросы, возникшие у каждой пострадавшей семьи, а именно вопросы о кредитах, жилье, обучением и так далее.