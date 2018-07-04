VistaNews.ru


Депутаты выделят ещё по 2 млн семьям погибших в «Зимней вишне»

Сегодня, 12:32

За счёт благотворительных пожертвований гражданам выплатят всего 120 миллионов.

Сегодня, 4 июля, депутаты Кемеровской области на очередном собрании решили принять закон и выделить семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» очередную единовременную помощь. Люди получал ещё по 2 млн рублей за каждого погибшего гражданина. Эту сумму распределят в равных долях всем членам семьи умершего.

Стоит отметить, что вся сумма будет выделена из благотворительных пожертвований. Стоит отметить, что после пожара в «Зимней вишне» кемеровскими властями было решено открыть специальные счета в областном Красном кресте. Представители организации заявили, что они получили почти 162 миллиона рублей. Семьям уже перечислено по 5 миллионов.

Стоит отметить, что все оставшиеся в Красном кресту средства планируют разделить между родственниками умерших.

Деньги также получили люди, получившие травмы при пожаре в «Зимней вишне». Областные власти заявляют, что они также оплачивали организацию похорон погибших граждан. Сейчас они решают вопросы, возникшие у каждой пострадавшей семьи, а именно вопросы о кредитах, жилье, обучением и так далее.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Семьи жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» получили помощь от «Красного креста»

Семьям погибших в крушении Ан-148 выплатят по 4 млн рублей

Владимир Пучков: Родственникам погибших в Кемерово выплатят помощь

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем