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Гудков высказался о «Северной рокаде» и оказавшихся в "заложниках" людей

Сегодня, 12:01

8-полосную дорогу хотят построить прямо под окнами жителей Бутырского района Москвы.

Дмитрий Гудков в своём Telegram-канале рассказал, как он побывал в Бутырском районе. Его пригласили местные депутаты, чтобы он посмотрел на строительство «Северной рокады» - огромной 8-полосной дороги, которую сделают прямо под окнами людей. Это буквально уничтожение целого района.

Политик высказался не только о «Северной рокаде», но и о Собянине с его правительством. По словам Дмитрия Гудкова, если бы на выборах мэра Москвы был бы настоящий оппозиционный кандидат, то он бы с лёгкостью «вынес» Собянина с его рокадой.

Политик заявляет, что пару лет назад московское правительство решило построить на севере города новую огромную дорогу, которая бы находилась в районе 10 метров от жилых домов. Людей никто не спросил, а все слушания подтасовали.

                                   

Гудков, говоря об оказавшихся в "заложниках" людей, отметил, что магистраль появится там, где они буквально недавно спокойно ходили и дышали. Местные жители даже разработали свой собственный план строительства рокады. Он более экономичный и его можно проложить вдали от домов. На это, по словам Гудкова, чиновники ничего не отвечают, «изображая стенку».

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