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Разброд и шатание во внутриполитической жизни США оборачивается непредсказуемостью и в международных отношениях. Это было ярко продемонстрировано в минувший вторник.

Белый дом отказался признавать Крым российским. Президентскую позицию озвучил заместитель пресс-секретаря главы США Хоган Гидли. Чиновник заявил о неких «попытках» России аннексировать Крым, которые США не признают. Странная формулировка в отношении части Российской Федерации никак не сходится с недавним заявлением Дональда Трампа на полях саммита G7. Тогда президент резюмировал, что если в Крыму живет русскоговорящее население, то он является российским. Кроме того, накануне хельсинской встречи с Владимиром Путиным президент США сказал, что «подумает», признавать ли ему воссоединение полуострова с Россией.

Политические эксперты уверены, что в настоящее время в команде Трампа нет единства по отношению к России. Например, по инсайдерской информации в администрации Белого дома пытаются сорвать предстоящую встречу президентов в Хельсинки. Сам Трамп не может в полной мере диктовать свою волю внутри страны, так как в США его позиции остаются довольно шаткими.