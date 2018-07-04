Аналитики сравнили мощь оружия спецназа США и РФ

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Российские военные эффективно обороняются и удерживают позиции.

Аналитики из издания National Interest в своих материалах сравнили вооружение разных США и РФ, а также упомянули о Китае. По словам специалистов, вопрос состоит в том, могут ли указанные народы хотя бы догнать мощь оружия американского спецназа.

В США одна из истин спецслужб гласит, что люди более важные, нежели машины. Однако за всё время борьбы с терроризмом и глобальными войнами американское оружие наполнилось самыми совершенными технологическими средствами на Земле. В это же время РФ и Китай только начинают инвестировать в эту военную область.

Одним из самых значительных достижений США в данной сфере было создание беспилотников для разведки. Речь идёт об аппаратах MQ-1 и MQ-9. Они позволили отслеживать целы в любое время дня.

В это же время Россия также начала использовать подобные беспилотники в Сирии. Согласно опубликованным сообщениям, российская сторона использует свои летательные аппараты для точечной атаки и приспособления к артиллерии противника.

Говоря о военные дронах стоит отметят, что в РФ используют Орлан-10 и «Форпост». По словам специалистов, они являются версией израильского Searcher Mk и грубым аналогом MQ-1. Российские беспилотники лёгкие и не могут быть вооружены. Они используют только для наблюдений. Стоит отметить и не большую стоимость Орлана и «Форпоста».

По словам аналитиков, Китай в этом плане намного впереди России. Их беспилотники отлично продаются другим странам и уже не раз протестированы в бою. Китай вообще собирается больше отказываться от живых военных, переходя на автоматическое мощное вооружение.