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«Украина жжет»: Депутат ВР обвиняет Россию в краже названия страны

Сегодня, 10:12

Русь - это Украина, утверждает Андрей Ильенко. По его мнению, нынешняя РФ должна была остаться Московией.

Украина снова жжет, так как Андрей Ильенко, депутат ВР, обвиняет Россию в краже названия страны и даже истории. Чиновник утверждает, что название «Россия» было присвоено, так как до Петра I государство носило название «Московия».

Депутат ссылается на карту того времени и указывает, что Русь - это Украина. Заключение Ильенко выглядело так: после того, как РФ украла украинские историю и название, появилась Российская Империя.

С такими словами представитель Верховной рады выступил после того, как в соседней РФ произошло переименование военных частей и соединений. Видимо, этот момент ему особенно не понравился, а любые действия российского правительства в Украине обрастают все новыми фантазийными и невероятными фактами.

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