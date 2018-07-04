Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

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После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для «самопровозглашённых» и Крыма.

Макаревич в своём недавнем интервью рассказал, что после Чемпионата мира по футболу ДНР и ЛНР исчезнет. Этот процесс будет не многозвенным, но достаточно быстрым. В итоге вся эта история с «самопровозглашёнными» сойдёт на «нет». Но говоря о территориях Крыма Макаревич отметил, что Путин его не отдаст.

Музыкант добавил, что говоря о пропаганде в конфликтующих сторонах во всех сложившихся ситуациях, есть сильная пропаганда. Однако начали этот процесс не другие страны, а РФ.

Речь идёт об «исторической справедливости» и Крыме. Макаревич называет все разговоры вокруг полуострова обычной демагогией. По словам музыканта, в современном маленьком и агрессивном мире нужно уважать и соблюдать границы государств со всеми установленными международными отношениями. Если на это не обращать внимание и более того переступать, то обязательно начнётся война.

Идея же «исторической справедливости» и «величия» просто больше всего нравится россиянам, поэтому в неё и больше всего вкладывают. Макаревич отмечает, что «величие» заключается в другом, а именно если страна первая в мире по промышленности, культуре, технологиям, экономике и так далее.

Если же государство самое большое в мире, то здесь никакой заслуги или же величия просто нет.

Ранее Андрей Макаревич высказался о выходе российской сборной в четвертьфинал ЧМ-2018.