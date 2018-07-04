Сегодня, 08:24

Контрразведчикам удалось предотвратить и сорвать масштабную хакерскую атаку. Спецслужбы разослали соответствующие предупреждение всем солдатам и офицерам, а также резервистам.

Израиль обвинил ХАМАС во взломе телефонов военных через приложение к ЧМ-2018. По словам представителей спецслужб, только бдительность военнослужащих позволила избежать угрозы для национальной безопасности, хотя палестинские хакеры работали очень изобретательно. Солдаты начали массово получать на свои мобильные устройства призывы скачивать приложение Golden Cup, которое дает возможность отслеживать всю статистику Чемпионата мира по футболу. Телефон, получивший такое приложение, становился своеобразным навигатором и подслушивающим устройством.

Также, взломщики из ХАМАС предлагали приложение для телефонного флирта, публикуя фотографии красивых девушек. Всего шпионские приложения скачали 100 военнослужащих, которые не имели доступа к секретным сведениям. Сотрудники спецслужб разработали соответствующие инструкции для солдат израильской армии, в которых объясняется, как противодействовать хакерам.