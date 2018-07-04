VistaNews.ru


Израиль обвинил ХАМАС во взломе телефонов военных через приложение к ЧМ-2018

Сегодня, 08:24

Контрразведчикам удалось предотвратить и сорвать масштабную хакерскую атаку. Спецслужбы разослали соответствующие предупреждение всем солдатам и офицерам, а также резервистам.

Израиль обвинил ХАМАС во взломе телефонов военных через приложение к ЧМ-2018. По словам представителей спецслужб, только бдительность военнослужащих позволила избежать угрозы для национальной безопасности, хотя палестинские хакеры работали очень изобретательно. Солдаты начали массово получать на свои мобильные устройства призывы скачивать приложение Golden Cup, которое дает возможность отслеживать всю статистику Чемпионата мира по футболу. Телефон, получивший такое приложение, становился своеобразным навигатором и подслушивающим устройством.

Также, взломщики из ХАМАС предлагали приложение для телефонного флирта, публикуя фотографии красивых девушек. Всего шпионские приложения скачали 100 военнослужащих, которые не имели доступа к секретным сведениям. Сотрудники спецслужб разработали соответствующие инструкции для солдат израильской армии, в которых объясняется, как противодействовать хакерам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Израиль допускает мир с Палестиной

Приложение Arts & Culture находит двойников на картинах художников

Хакер из России взломал Telegram

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем