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Президент Боливии снова доставлен в больницу

Сегодня, 08:26

Весной 2018 года Эво Моралесу уже делали операцию на голосовых связках.

Глава Боливии имел онкологическое заболевание - опухоль на связках. Данное заболевание обнаружили у Моралеса в апреле, когда тот проходил лечение от вируса на острове Куба. Теперь же президент Боливии снова доставлен в больницу - он должен пройти плановые медицинские проверки после операции.

Президент Боливии имеет скандальную репутацию. На одном из судебных заседаний главу государства «поймали на горячем» - он просматривал фильмы для взрослых» на своем девайсе.

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