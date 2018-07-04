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Весной 2018 года Эво Моралесу уже делали операцию на голосовых связках.

Глава Боливии имел онкологическое заболевание - опухоль на связках. Данное заболевание обнаружили у Моралеса в апреле, когда тот проходил лечение от вируса на острове Куба. Теперь же президент Боливии снова доставлен в больницу - он должен пройти плановые медицинские проверки после операции.

Президент Боливии имеет скандальную репутацию. На одном из судебных заседаний главу государства «поймали на горячем» - он просматривал фильмы для взрослых» на своем девайсе.