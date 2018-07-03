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Украинский политик призвал уничтожить Россию: "Залить их спиртом, водкой. Всё продавать!"

Сегодня, 22:11

На депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барну снизошло озарение. Он придумал странный план по «уничтожению» России, которым поделился в эфире украинского новостного канала.

СМИ цитируют украинского политика: «Чтобы Украина росла, мы должны продавать России всё! Залить их спиртом, водкой. Всё продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас...» По мнению этого политического деятеля, население Украины трудится, пополняя бюджет, и одновременно «выкачивает» деньги из России, что, несомненно, должно рано или поздно привести российское государство к «индустриальной деградации» и уничтожить его.

Несмотря на то, что не только правящей верхушке, но и всему украинскому народу совершенно ясно, что Украина не может обходиться без поставок российского газа и нефти, народный избранник публично призывает «поменьше» покупать у Москвы.

Скандальный политик давно прославился не законотворчеством, а одиозными выходками. Так, например, уже после марша сексуальных меньшинств в Киеве, в котором Порошенко так и не принял участие, несмотря на советы Трампа, он публично призвал наказывать за пропаганду «любой сексуальной ориентации», не исключая видимо традиционную.

Еще раньше глава Национальной безопасности Украины выразил сожаление по поводу большого количества позеров, дилетантов и потенциальных пациентов психдиспансеров среди украинских политиков.

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