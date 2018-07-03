Бастрыкин прибыл в Сирию по вопросам расследования терактов

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Глава Следственного комитета РФ побывал в Дамаске и выслушал результаты расследования дел о терроризме.

Во время рабочей поездки он пообщался с начальником Бюро нацбезопасности Сирии Али Мамлюком и главой Минюста страны Ишамом Аш-Шааром. Вместе они провели совещание. На нём сторонами было обсуждено взаимодействие Следственного комитета с сирийскими правоохранительными органами по расследованию правонарушений террористического направления, а также злодеяний, которые были совершены по отношению к российским военным и объектам в Сирии.

На авиабазе Хмеймим Бастрыкин вместе с командующим группировкой ВС России в Сирии Александром Журавлёвым выслушал информацию об итогах разбирательства дел против российских военных и объектов спецназначения.

Обе стороны отметили, что становится больше территорий, которые освобождены от боевиков. Но по-прежнему продолжает оставаться необходимость в продолжении развития и укрепления взаимопомощи в юридической области между государствами. Это необходимо для фиксирования отпечатков, которые остались после совершенных преступлений Результаты полученных доказательных фактов будут в дальнейшем предоставлены в международные инстанции обеими сторонами коллегиально.