Сегодня, 19:15

Отставной градоначальник Екатеринбурга, известный своими оппозиционными, либеральными взглядами, сделал очередное громкое заявление на своей страничке в социальной сети.

Евгений Ройзман назвал выборы мэра Москвы «цирком лилипутов». При этом, политик высказал пренебрежительную претензию противникам бойкота предстоящего в сентябре голосования, заявив, что вряд ли у них найдется достаточное обоснование для того, чтобы являться на избирательные участки. По мнению экспертов, Ройзман освободившись от «государевой службы» и пустившись в самостоятельное политическое плавание имеет амбициозные планы.

Учитывая биографию бывшего мэра, в которой имела место быть отсидка за уголовные преступления и создание криминальных структур, можно поверить, что Ройзман не станет оставаться в тени. Его заявления по поводу существующей власти в России становятся все более радикальными.