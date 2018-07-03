Воскресший Бабченко предложил обменять себя на Сенцова

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Российский журналист Аркадий Бабченко, живущий сейчас на Украине заявил, что готов отсидеть срок вместо Олега Сенцова, которого осудили в России организацию теракта в Крыму. Юристы не смогли найти оснований для подобной замены.

Последний год Бабченко работает на украинском телевизионном канале ATR. В мае киевские власти предоставили СМИ информацию о том, что журналист был застрелен. Затем воскресший Бабченко в сопровождении руководства СБУ лично рассказал на пресс-конференции о своем участии в спецоперации и что его "убийство" организовали для предотвращения покушения на него. В МИД России сказали, что это "лучшая новость", но заметили, что история с явным пропагандистским подтекстом. Журналисты всего мира сочли подобные методы недопустимыми, так как они подорвут авторитет СМИ.

Теперь Бабченко, видимо испытывая острый дефицит внимания мировой общественности к своей персоне, написал на своей странице сообщение, что готов сесть в тюрьму вместо Сенцова: "Я готов обменять себя на Сенцова". Он также считает, что результатом подобного обмена должно стать массовое освобождение из под стражи украинских «политзаключенных»: «Там же немного получится, человек триста всего», — подсчитал Аркадий и, вспомнив, что он российский гражданин, добавил: «Вопрос с экстрадицией решите».

Адвокат Дмитрий Аграновский разъяснил, что это невозможно с точки зрения законодательства: «Обменять можно военнопленных, людей, захваченных террористами, или шпионов. Но Сенцов — не террорист, простой уголовник». Он также отметил, что существуют процедуры передачи преступников на родину, но Украина разорвала и этот договор с Россией.