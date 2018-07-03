Сирия призывает граждан к возвращению на Родину

Русские помогли и война заканчивается. Пора домой, восстанавливать мирную жизнь.
Сирия призывает своих граждан, покинувших страну во время боевых действий против международных террористов, к возвращению на Родину. С таким призывом выступил МИД страны.
Согласно обнародованной информации, большая часть территорий, ранее захваченных террористами, уже освобождены.
Сирия в лице своего правительства подтверждает готовность о несении ответственности, за то, чтобы граждане страны были здоровы, имели возможности для повседневных потребностей и находились в безопасности.
В то же время Сирия в своём документе отмечает необходимость ответственности за это и международных организаций.
Однако, во многих районах страны уже налаживается мирная жизнь. Они, помимо гуманитарной помощи, начали сами восстанавливать свои дома и хозяйства.
Россия увеличила квоту для бесплатного обучения в своих университетах учеников Сирии. Правда, желающих намного больше и предстоит жёсткий отбор.
В любом случае, это свидетельствует, что стране надоела война. Сирия хочет учиться, восстанавливаться и вновь стать страной с привлекательной экономикой и туризмом.
Граждане, возвратившиеся на Родину, могут оказать в этом существенную помощь.