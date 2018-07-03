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Сирия призывает граждан к возвращению на Родину

Сегодня, 18:10

Русские помогли и война заканчивается. Пора домой, восстанавливать мирную жизнь.

Сирия призывает своих граждан, покинувших страну во время боевых действий против международных террористов, к возвращению на Родину. С таким призывом выступил МИД страны.

Согласно обнародованной информации, большая часть территорий, ранее захваченных террористами, уже освобождены.

Сирия в лице своего правительства подтверждает готовность о несении ответственности, за то, чтобы граждане страны были здоровы, имели возможности для повседневных потребностей и находились в безопасности.

В то же время Сирия в своём документе отмечает необходимость ответственности за это и международных организаций.

Однако, во многих районах страны уже налаживается мирная жизнь. Они, помимо гуманитарной помощи, начали сами восстанавливать свои дома и хозяйства.

Россия увеличила квоту для бесплатного обучения в своих университетах учеников Сирии. Правда, желающих намного больше и предстоит жёсткий отбор.

В любом случае, это свидетельствует, что стране надоела война. Сирия хочет учиться, восстанавливаться и вновь стать страной с привлекательной экономикой и туризмом.

Граждане, возвратившиеся на Родину, могут оказать в этом существенную помощь.

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