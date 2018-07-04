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В Страсбурге Россию обязали выплатить долг СССР по облигациям

Сегодня, 04:15

Полтора десятка российских граждан обратились в Европейский суд по правам человека с иском, в котором требовали вернуть им деньги, обещанные в 1982 году советским правительством.

В Страсбурге после рассмотрения дела, Россию обязали выплатить долг СССР по облигациям государственного выигрышного займа. В своем решении судья руководствовался несколькими прецедентами по аналогичным делам, которые ранее также выиграли истцы у российского правительства. ЕСПЧ нашел в действиях коллективного ответчика нарушение права собственности.

Теперь Россия обязана погасить облигации и выплатить различные суммы по задолженностям. Также заявителям должен быть возмещен моральный ущерб в размере 1800 евро на каждого истца. Кроме того, судебные издержки от 30 до полутора тысяч евро должны быть выплачены российским правительством. По мнению юристов, этот прецедент может стать поводом для массовых исков, учитывая, что непогашенные облигации внутреннего займа времен СССР есть во многих российских семьях.

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