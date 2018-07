Самым плохим в мире признан российский танк

Сегодня, 13:30

Основным боевым танком времен СССР являлся Т-72 «Урал», который был поставлен на вооружение в 1973 года и экспортировался во многие страны мира. После появления более современных вариантов данного вида техники, танк Т-72 просто устарел.

Согласно данным We Are The Mighty, российский танк Т-72 признан одним из худших в мире, хотя и считается самой массовой машиной второго поколения. Американские специалисты проанализировали боевой опыт использования данных машин в боевых условиях во время операции «Буря в пустыне» они уступали по своим характеристикам американскому танку M1 Abrams. Специалисты уверенны, что российская машина является абсолютно бесполезной в условиях военных действий.

Напомним, что ранее единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был признан худшим из пяти представленных в мировой истории. Такая информация появилась в марте текущего года.

Известно, что российский танк начиная с 1973 года экспортировался в армии Финляндии, Индии, Ирана, Ирака и Сирии, а также в страны Варшавского договора. Как известно, в ходе операции «Буря в пустыне», которая проходила с 17 января по 28 февраля 1991 года, коалиционные войска под руководством США освободили Кувейт от солдат иракской армии.

Российские эксперты не разделяют мнения, представленного американскими специалистами.