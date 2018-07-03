«Месть России»: Украина может арестовать акции «Северного потока-1»

Сегодня, 13:10

Так Киев хочет заставить «Газпром» заплатить 2,6 миллиарда долларов «Нафтогазу». О решении Украины заявила Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Украина готовит месть России, по крайней мере такие мысли возникают, когда слышатся последние угрозы со стороны Киева: правительство может арестовать акции «Северного потока-1». Это хотят провести для того, чтобы «Газпром» оплатил «Нафтогазу» крупную сумму в рамках решения Стокгольмского арбитража.

По словам Марии Яковлевой, под арест могут попасть 35% акций, «Газпром» обладает долей в 51%. Как и предполагалось, газовый гигант России не воспринимает угрозы серьезно, так как впереди оглашение решения суда по спору между «Нафтогазом» и «Газмпромом».