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Сенсационное сообщение пока не получило официального подтверждения. Однако в свете случившегося инцидента в Солсбери, такие намерения экс-полковника ГРУ выглядят несколько нелогичными.

Племянница Сергея Скрипаля заявила о желании родственников вернуться в Россию. По словам Виктории Скрипаль, ее дядя и кузина Юлия не верят, что их отравление является инициативой российских спецслужб. Бывший полковник ГРУ, проанализировав ситуацию, понял, что вместе своей дочерью явился разменной пешкой в политической игре британских спецслужб. Виктория заявила, что ее дядя давно отошел от дел и является простым пенсионером, поэтому может рассчитывать на снисхождение российских властей.

Напомним, в британской прессе тема отравления Скрипалей сошла на нет после того, как выяснились некоторые подробности об отравляющем веществе типа «Новичок». Как оказалось, подобное ОВ имеется в, как минимум, четырех европейских странах. В том числе и в Великобритании. Викторию Скрипаль партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в ярославскую облдуму.