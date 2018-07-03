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"Главная загадка": Где в Хельсинки встретятся Трамп и Путин

Сегодня, 11:21

Безусловно, весь мир в ожидании встречи лидеров России и США. Одни относятся к ней с надеждой, другие – с опаской.

Известно, что рандеву произойдёт в Хельсинки 16 июля. А вот место, где встретятся Трамп и Путин, до сих пор загадка.

Финские СМИ предполагают, что, наиболее вероятно, это состоится в одном из четырёх мест. Три из них в самом Хельсинки, а одно находится в его пригороде.

У всех этих площадок есть необходимая структура и на них уже не раз проводились переговоры на высоком уровне.

Самым подходящим местом для того, чтобы встретились Трамп и Путин, считается президентская резиденция или же президентский дворец. Они находятся в самом центре Хельсинки.

Здесь уже проводилась встреча Михаила Горбачёва и Джорджа Буша-старшего.

Также не исключается, что Путин и Трамп встретятся в гостинице Hilton Helsinki Kalastajatorppa. От неё до центра города 15 минут.

Возможно, встреча произойдёт и в пригородной усадьбе Кенигстедт. Там встречалось высшее военное руководство РФ и США.

Какое именно место предпочтут Путин и Трамп, пока загадка.

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