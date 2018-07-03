«Львов, Житомир, потом Нежин»: Россия готовит танки к захвату территорий Украины

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Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил воинским подразделениям наименования украинских городов, напугав Киев потенциальным вторжением через Беларусь.

«Россия готовит танки к захвату территорий Украины. Сначала Москва захватит Львов, Житомир, потом Нежин и дальше по списку», - посеял панику начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Генерала напугало решение президента РФ переименовать 11 воинских формирований. В частности, 6-й танковый полк теперь носит гордое звание «гвардейский Львовский», 163-й полк получил наименование «гвардейский Нежинский», а 68-й – «гвардейский Житомирско-Берлинский».

Параллельно Муженко позволил себе несколько смелых высказываний в адрес РФ. У россиян есть давние традиции: воровать чужую славу и историю, а также озвучивать претензии на земли других народов, заявил украинский генерал. В завершении выступления представитель Киева назвал указ Путина сигналом для всего мира, что Москва не собирается останавливаться на «аннексии Крыма и войне в Донбассе».

Позицию соотечественника поддерживает Вадим Скибицкий, представляющий Главное управления разведки Минобороны Украины. В Киеве полагают, что РФ планирует зайти на украинскую территорию через Беларусь. Войска Незалежной уже начали активно готовиться противостоять российской армии. Если бы Москва не поддерживала самопровозглашенные республики в Донбассе, ВСУ зачистили бы восток Украины за пять дней, уверены в Киеве.

Россия искренне удивляется заявлениям украинских военачальников, называя указ Путина обычным почтением памяти воинских формирований времен ВОВ, а Петра Порошенко и его свиту главными виновниками войны в Донбассе.