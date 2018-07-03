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Эдвард Сноуден раскритиковал российские власти

Сегодня, 11:08

Швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовало сенсационное интервью американского перебежчика. В экспертном сообществе есть мнение, что откровения экс-сотрудника АНБ США требуют проверки.

Эдвард Сноуден, несмотря на то, что нашел убежище от преследования американских спецслужб в Москве, раскритиковал российские власти. Судя по опубликованному интервью, перебежчик повторяет тезисы российской оппозиции о «неправильной» политике президента Владимира Путина и «коррумпированном правительстве» Дмитрия Медведева. Кроме того, Сноуден заявил, что российский народ пока бессилен изменить власть в стране.

Напомним, пять лет назад Сноуден, опубликовавший разоблачительные материалы о тотальном шпионаже Агентства национальной безопасности США, вынужден был бежать из страны. Почти 40 дней он пребывал в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, а затем получил вид на жительство в России. Вскоре к нему переехала из США его девушка Линдси. Негативная оценка российских властей вызывает недоумение независимых экспертов и недоверие к публикации в швейцарском издании.

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